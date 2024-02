Publicado hace 1 hora por tiopio a theguardian.com

La Ministra de Cultura alemana ha insistido en que sólo aplaudió a la mitad israelí, pero no a la palestina, del dúo de cineastas que ganó uno de los principales premios en la políticamente cargada ceremonia de clausura del Festival de Cine de Berlín. En la noche del sábado, el cineasta palestino Basel Adra y el periodista israelí Yuval Abraham subieron juntos al escenario para recoger el premio al mejor documental por su película No Other Land, que narra la erradicación de pueblos palestinos en Cisjordania.