Los Military Gais luchan por desmontar la homofobia en Ucrania

Entrar en el ejército para Boris Jmelevski una decisión lógica, una forma de Continuar su lucha en de los derechos de los homosexuales. La guerra iniciada por Putin le empujó a tomar la decisión. “Hasta entonces yo vivía la vida agradable de un gay en una capital europea. No me quedó otra opción. Sé que si vienen los rusos irán a por gente como yo. Y no puedo imaginar mi vida sin mis libertades. Empuñar un arma equivale a luchar por lo que siempre ha creído: la democracia y la libertad frente a una russia cada vez más autoritaria y homófoba