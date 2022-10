Miles de británicos se avergüenzan de ir a trabajar porque no se pueden permitir jabón y desodorante [ENG]

Publicado hace 57 minutos por currahee a news.sky.com

Miles de personas no quieren ir a trabajar porque no pueden permitirse productos de higiene básicos, según una organización benéfica. Un informe sugiere que 3,2 millones de adultos en Gran Bretaña se encuentran en situación de pobreza higiénica y muchos se avergüenzan de ir a trabajar porque no pueden permitirse artículos como el jabón y el desodorante. La directora ejecutiva, Ruth Brock, dijo: "Está mucho más extendida de lo que temíamos, va en aumento y afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables".