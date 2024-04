Publicado hace 58 minutos por Dragstat a diarioelargentino.com.ar

A la Feria del Libro no le tembló la lengua para responder con atino al especial pedido del dirigente, quien había solicitado disponer de la pista central de La Rural para presentar su nueva obra liberal libertaria: “Su participación en esta vidriera extraordinaria implica una serie de erogaciones también extraordinarias que no podemos afrontar”. “Llama la atención que quien denosta la cultura use nuestro escenario para presentar un libro. Este es el gobierno más hostil a la cultura que yo recuerde”.