Javier Milei dijo que no necesita intervenir para que la sociedad no se muera de hambre porque "la gente no es tan idiota" y va a resolver el problema. "¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre- De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo , porque alguien lo va a resolver", dijo Milei.