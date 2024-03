Publicado hace 4 horas por Delay a eldiario.es

elDiario.es ha contactado con algunos de los periodistas que aparecían en aquella lista. Miguel Ángel García, entonces periodista de TVE en Valladolid y ex corresponsal en Berlín de la cadena, explica: “Es un episodio que he ido olvidando, porque tampoco tuvo especiales repercusiones para mí, pero sí que fue en su momento muy chocante. Miguel Ángel Rodríguez había trabajado conmigo en la tele, me conocía perfectamente, y yo era el jefe de programas entonces de Castilla y León y de hecho vino a pedirme trabajo al día siguiente de que ganara...