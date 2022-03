Mickaël Correia: “En el fondo, la resiliencia es un concepto muy neoliberal”

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a climatica.lamarea.com

Ha triunfado la idea de que son los consumidores quienes están detrás de este crimen, de que el calentamiento climático es una cuestión de responsabilidad individual y que puede frenarse simplemente con disciplina personal: comer como un mendigo, no tomar aviones, etc. La empresa que popularizó el concepto de «huella de carbono» fue BP. Campaña tras campaña, estas empresas no sólo señalan a los consumidores como culpables. Van más allá y dicen: «Hey, no os equivoquéis. Nosotros no somos el problema. Somos la solución».