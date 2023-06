Un meteorólogo de Iowa dimite tras recibir amenazas de muerte por su cobertura de la crisis climática [ENG]

Publicado hace 33 minutos por Alobar a theguardian.com

El pasado julio, Gloninger, que ha pasado 18 años de su carrera cubriendo el cambio climático, compartió una serie de correos electrónicos que recibió por su cobertura. Un mensaje decía: "No veo tu inútil pronóstico del tiempo porque eres un idiota, pero alguien más me envió un mensaje de texto y me dijo que sigues siendo un idiota, vete al infierno por donde viniste imbécil". Otro mensaje decía: "Ciencia como FAUCI, estúpido hijo de puta, vete al este y ahógate por el derretimiento de la capa de hielo".