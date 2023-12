Publicado hace 51 minutos por Thornton a climatica.lamarea.com

"Algunos programas de radio cuentan tertulianos que están a sueldo para hablar de temas que desconocen y para criticar a los expertos cuando ya no están en antena, a traición, para que no les puedan replicar", lamenta el investigador Víctor Resco de Dios. La legión de tertulianos todólogos que ha conquistado nuestro país solo busca enseñarnos qué opinión deberíamos mostrar sobre cualquier asunto. Da igual que no sepamos nada acerca del tema, lo importante es poder dictar sentencia.