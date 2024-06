Publicado hace 1 hora por shake-it a elperiodicodelaenergia.com

Según los operadores de mercado, ha habido un fallo por el que se ha desacoplado el mercado único y por tanto no se ha podido casar precios teniendo en cuentas las importaciones y exportaciones de electricidad entre países. Eso ha hecho que cada uno de los mercados elétricos europeos cruzase precios de oferta y demanda teniendo únicamente en cuenta su mix eléctrico. Es decir, España no ha podido contar con la energía nuclear de Francia, al igual que otros países. O Alemania no se ha podido apoyar en otros mercados como los nórdicos.