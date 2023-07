Las mentiras de Feijóo que Sánchez no supo desmentir en el cara a cara

Publicado hace 1 hora por numero a publico.es

¿Mintió Feijóo durante el debate? Mentir puede sonar muy fuerte, pero lo que sí es cierto es que el candidato del PP dejó una ristra de inexactitudes y datos falsos e hizo afirmaciones que no son ciertas. En el terreno económico eso fue más que evidente. Pero más allá de eso, Feijóo hizo varias acusaciones que no se corresponden con la realidad y que Sánchez no supo desmentir con contundencia.