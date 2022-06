Publicado hace 1 hora por JesusMaeztu a noticiasdealava.eus

La plaza Juan Urrutia de Amurrio va a albergar, a las 19.00 horas del jueves, una concentración convocada desde la AMPA de Mendiko Eskola (una de las dos escuelas públicas vascas que conviven en el municipio, junto a la de Zabaleko en el barrio San José) en contra del cierre de una de sus dos aulas de tres años para el próximo curso. “Sabemos que no vamos a lograr nada, pero por lo menos que Educación se entere de que no estamos de acuerdo con este nuevo recorte que no creemos ni lógico”