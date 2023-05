Melilla, ‘cheques’ por votos: “Yo lo vendí a 150 euros por necesidad”

Publicado hace 1 hora por eaglesight1 a malagahoy.es

Uno de ellos fue el de Mohamed. Lo vendió por 150 euros. A diferencia de otros muchos vecinos, que se manifiestan temerosos o avergonzados al reconocerlo, este joven no muestra reparo y asegura que lo hizo “por necesidad”. Además, explica que se vendió al mejor postor. “Del PP me ofrecían 100 y del CPM 150, así que me quedé con el segundo”, indica.