Mel Supernova | ¿Te dije yo que me trataras en femenino?

Publicado hace 26 minutos por liztorra a cronicalibre.com

Cada tanto me enfrasco en discusiones con transactivistas hegemónicos, férreos defensores de las “identidades de género”, en redes sociales, quienes insisten monotemáticamente que las personas trans no tenemos derecho a tener otro punto de vista más que los que ellos tienen. Después de un rato en la discusión notan algo en mi manera de expresarme que no dudan en señalar y a veces hasta denunciar: que me refiero a toda persona nacida varón, haya o no transicionado, en masculino, incluyéndome por supuesto.