The Washington Post, Los Angeles Times, Time, Condé Nast, Sports Illustrated, Business Insider, New York Daily News, National Geographic y The Baltimore Sun han aparecido en las noticias este mes por despidos, recortes de costos, huelgas laborales y la amenaza inminente de la IA generativa aún no ha pasado factura al negocio, aunque los ejecutivos de todas las empresas ven lo que se avecina, como lo demuestra la demanda del New York Times contra Microsoft y OpenAI.