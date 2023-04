Medios como el 'New York Times' se niegan a pagar el nuevo Twitter Blue

Publicado hace 1 hora por Chitauri a diariodesevilla.es

En un artículo en el que anticipa con tono jocoso un "apocalipsis" en Twitter debido a los cambios en este sistema, el diario, que cuenta con 55 millones de seguidores en esa red social, dijo que no está dispuesto a pagar por sus cuentas institucionales. Los Angeles Times, The Washington Post, BuzzFeed, Politico y Vox también han expresado de una manera u otra que se trataría de un gasto publicitario, no asociado a la credibilidad. También se han desmarcado celebridades con millones de seguidores, como el jugador de baloncesto LeBron James.