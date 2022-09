¿Médicos libres? No, simplemente charlatanes sacacuartos con bata; y las autoridades sanitarias de vacaciones

Publicado hace 1 hora por ccguy a lacienciaysusdemonios.com

Paseando por la web como decía la vieja canción de hace unos años me he encontrado con un portal en el que se publicitan unos autodenominados “médicos libres”, a los cuales el nombre les viene demasiado grande y que si hubiera una justicia diligente y preocupada por los pacientes y la salud pública estarían ya en el banquillo. ¿Tiene una enfermedad y necesita consultar con un médico especializado? Pues están de suerte (o no) porque unos supuestos “médicos libres” tienen la solución. ¿Y por qué “médicos libres”?