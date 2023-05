Médicos jóvenes atraídos a Australia con un salario de £ 130,000 al año y 20 días libres al mes (Eng)

Publicado hace 1 hora por SpamALot a telegraph.co.uk

Los médicos en formación son atraídos a Australia con anuncios de trabajo que prometen sueldos de 240.000 dólares australianos (127.600 libras esterlinas) y 20 días libres al mes para "viajar, nadar y hacer surf al sol" El anuncio comienza con una referencia a la popular autobiografía y serie de televisión This is Going to Hurt, escrita por el Dr. Adam Kay, antiguo médico en formación: "¿Un médico de urgencias harto del NHS? Esto no te va a doler". Se anima a los candidatos a "escapar de la rutina" con unas vacaciones de trabajo en Australia