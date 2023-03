La médica que salvó a un hombre del sucidio en Corvera: «Estaba sobrepasado y no sentía las piernas»

Publicado hace 56 minutos por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

«Cuando llegué me explicaron la situación y me acerqué. Fue receptivo ante mi presencia y le pregunté si le dolían las piernas, si tenía frío y si quería beber algo», comenta Pozo, quien logró que el hombre entablara una conversación telefónica con su mujer: «Hubo un momento de nerviosismo porque al hablar por teléfono se balanceaba y pensábamos que caía. Fue entonces cuando me acerqué y pude agarrarle del brazo para bajarlo».