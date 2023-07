La mayoría del nuevo empleo creado en España se cubre con inmigrantes

Publicado hace 10 minutos por ricvalle a lavanguardia.com

El 95% de los puestos de trabajo creados en España en el último año fue ocupado por personas no nacidas en el país. No significa que sean inmigrantes recién llegados sino empleados no nacidos en España, según datos recopilados por el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU-San Pablo “La inmigración en el mercado laboral en España” con microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).