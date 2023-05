La mayor parte del acoso a estudiantes de Enfermería en prácticas viene de las tutoras

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdeasturias.es

La realidad que reflejan es que la mayor parte del acoso viene de las tutoras de las prácticas clínicas, enfermeras profesionales. La mayoría no viene de fuera, no es de pacientes. Viene mayoritariamente de mujeres. Esto no es cómodo de escuchar, pero está claro que tenemos un problema y el primer paso para arreglarlo es asumir que el problema existe», apuntó la ponente. Un estudio revela que el 91 % de las enfermeras en formación sufren bullying por parte de otros profesionales sanitarios.