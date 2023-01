Máximo Pradera: «Hay comunicadores de izquierdas que son muy coñazo»

Publicado hace 50 minutos por tiopio a theobjective.com

El recordado presentador de Lo+Plus sube hasta El Purgatorio para conversar sobre su polémicas, los gustos musicales de los tiranos y la memoria histórica. Sí, en la izquierda hay mucho tonto, te doy la razón, pero en la derecha hay muy poca gente inteligente, muchísima menos gente que en la izquierda. Sí, me arrepiento, ¿Sabes cuándo me arrepiento? Cuando pongo en apuros a un tercero, por ejemplo, con lo de Macarena Olona, me di cuenta de que estaba poniendo en un aprieto a Julia Otero.