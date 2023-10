Publicado hace 10 minutos por Pixmac a 20minutos.es

La muerte de Matthew Perry ha caído como un jarro de agua fría para todos los seguidores del actor. Pero Perry fue más que Chandler Bin, el de Friends. Así quería ser recordado el actor americano el día que muriese: "He tenido muchos altibajos en mi vida. Todavía estoy trabajando en ello, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice '¿Me ayudas?'. Siempre le diré: 'Sí, sé cómo hacerlo'". Creó La Casa Perry, un centro en Malibú para que hombres con problemas pudiesen llevar una vida sobria, escribió una obra...