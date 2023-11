Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lapoliticaonline.com

El ministro dijo que Milei quiere eliminar el Banco Central por una cuestión de rencor personal y contó que tuvo una pasantía cómo economista. Ante la sorpresa de su rival, Massa sugirió que no le renovaron la pasantía por no pasar un examen psicotécnico. "Y contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía, contale. Porque entiendo que estás enojado con el Banco Central porque en algún momento te sentiste rechazado, pero no se trata de eso, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza", chicaneó Massa.