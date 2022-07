Publicado hace 56 minutos por nemeo a 20minutos.es

La víctima, que entonces tenía 17 años, ha negado tal consentimiento, ya que no estaba de acuerdo con lo que ocurría, pero no lo manifestó ni trató de evitarlo porque se quedó "bloqueada: No me salía hablar". Este martes se ha llevado a cabo el juicio en el que el procesado, natural de Cuba, se enfrenta a ocho y diez años de cárcel que solicita el fiscal y la acusación particular, ejercida por la madre la joven, que también ha testificado.