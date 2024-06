Publicado hace 26 minutos por canutte a eldiario.es

Alejandro se presentó a un concurso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que no había baremos. No se sabía cuánto valía cada mérito. Algo muy similar le sucedió a Lourdes en la Rey Juan Carlos, en Madrid. A Francisco en su proceso selectivo en la Universidad de Murcia no le contabilizaron varias publicaciones ni horas de docencia. Daniel se presentó al mismo concurso en la Autónoma de Madrid que el hijo de un profesor del departamento que alegó méritos que nadie comprobó que existían. María se las vio en la Complutense con un t