Más Mark Ashton y menos Frente Obrero

Frente Obrero ha organizado una campaña con tintes homófobos coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI. No es casual, se podría haber hecho meses antes o meses después, pero no, han preferido estas fechas con una clara intención. Hacer carteles tachando las palabras “lesbiana” o “bisexual” no tiene connotaciones homófobas, me dicen.