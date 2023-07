Más de 80 familias deberán ser desalojadas tras declararse en ruina la casa cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

Publicado hace 1 hora por Xtrem3 a cadenaser.com

Ochenta y seis familias tendrán que ser realojadas tras ser declarada la situación de ruina en diez de los once edificios de la casa cuartel de la Guardia Civil en Cartagena. El desalojo no es urgente, al no existir riesgo inmediato de derrumbe, pero sí que es ineludible y está previsto que se lleve a cabo durante el mes de agosto. De hecho, la principal opción que se baraja para los edificios es su demolición.