Marta Rovira (ERC) cree que el 1-O "no tuvo suficiente legitimidad interna"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado este sábado que el referéndum por la independencia de Catalunya celebrado el 1 de octubre (1-O) "no tuvo suficiente legitimidad interna" y el Govern "no supo conectar una gran población de Catalunya al referéndum". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Rovira ha asegurado que el independentismo "no está preparado" para otro referéndum unilateral como el de 2017, y ha defendido "corregir lo que convenga" porque es "evidente" que no se ha "aplicado" el mandato, ni Catalunya es una república.