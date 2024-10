Publicado hace 1 hora por NPC1 a eldiario.es

“Piden cosas que realmente no pueden pedir porque jurídicamente no se pueden llevar a cabo. O sea, atentando contra los derechos humanos” y pone el ejemplo de que Vox propusiera en Tenerife se declare ciudad “libre de inmigración ilegal” o que se diga que hay que devolver a las personas migrantes a su lugar de origen aunque no se sepa qué lugar es. “El partido se preocupa exclusivamente del tema migratorio y se olvida de los grandes problemas que tiene Canarias”, lamenta Gómez, que pide “menos ir a la iglesia a rezar, y más humanidad