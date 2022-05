Marisol Galdón: “Muchos están jodidos como yo y solo muestran su cara ideal”

Publicado hace 1 hora por chisqueiro a elpais.com

Claro, yo no estoy en guerra encerrada en un sótano en Ucrania, ni me han mutilado el clítoris, ni paso hambre. Pero necesito trabajar y nadie me contrata. Y luego está la dictadura esa de la autoayuda y el autoempleo. Emprende, emprende, te dicen. Reinvéntate. Yo escribo libros, tengo un blog, acabo de rodar un corto, me invento mil cosas, pero de eso no vivo. Estoy harta de ese discurso. A la mierda la resiliencia. Al final, te culpan a ti de no darte trabajo.