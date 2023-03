El mariscador que demandó a Mar por discriminación se expone a una sanción de 60.000 euros

Publicado hace 1 hora por elBelga a lavozdegalicia.es

El mariscador demandó semanas atrás a la Consellería do Mar por no permitirle ir a extraer erizo a una zona distinta de las demás embarcaciones. Está propuesto para sanción por importe de 60.000 euros por la que sería la tercera falta de carácter muy grave en la que habría incurrido en dos años. Fue sorprendido él y otras dos personas más que no pudieron ser identificadas desembarcando 67 kilos de percebe —casi el cuádruple del tope legal que tendrían los tres juntos.