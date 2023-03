Mario Vaquerizo compara la situación actual con la dictadura franquista

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a vertele.eldiario.es

“Mi familia ha vivido una dictadura y me decía lo malo que era. Yo ahora me siento identificado con mi gente, con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas, y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho. Por no tener que estar dando explicaciones cometes el error de autocensurarte, y la autocensura es el mal que estamos viviendo las personas que queremos ser libres”,