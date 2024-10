Publicado hace 2 horas por Delay a confilegal.com

«Yo me entero del acuerdo con Desokupa un domingo, que es cuando salió en todos los medios de comunicación. No salía de mi asombro. Y empecé a ver un montón de críticas de mis compañeros. En el momento en que a mí me confirmaron que continuaban con el acuerdo, yo no podía seguir en una organización sindical que no me representaba. Ha habido acuerdos y hechos dentro de la organización que no se acompasaba con mi opinión. Pero en este caso, para mí, antes de sindicalista soy Policía Nacional.»