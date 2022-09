"Maricona, transformer": nueva agresión homófoba a una menor en Valencia

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a laopiniondemurcia.es

"Maricona, transexual o transformer" fueron algunos de los improperios que lanzaron a esta chica de tan solo 15 años. Como ella misma reconoce, no es la primera vez que sufre este tipo de deleznable acoso puesto que "esos comentarios llevo recibiéndolos en casi toda mi etapa de la ESO, pero en ningún momento entré al trapo pensado en que si no les hacía caso me dejarían en paz", pero en este caso no fue así.