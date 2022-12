Publicado hace 10 minutos por CalifaRojo a eldebate.com

Alemania es Alemania aun eliminada. Han batallado hasta el último minuto, no se han clasificado, pero han influido en algunas cosas que se han producido en este Mundial. Nosotros perdimos, pero, como dijo Cruyff, «si no puedes ganar, asegúrate de no perder».