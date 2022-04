María Jauregui pide a Ayuso "un poco de respeto" tras sus últimas declaraciones

Publicado hace 26 minutos por Sergio_ftv a huffingtonpost.es

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hablar de ETA en una intervención. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado sobre la votación del decreto de medidas anticrisis para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. “Afortunadamente ETA hace ya más de 10 años que no está. Y lamentable y tristemente no tenéis otra palabra en la boca. Un poco de respeto”, le ha espetado Jauregui a Ayuso. No es la primera vez que María Jauregui le responde directamente a Isabel Díaz Ayuso por usar a ETA con fines partidistas.