elmundo.es

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este domingo que Vladimir Putin es "una enorme amenaza para los países limítrofes, pero también para la comunidad internacional en su conjunto. Hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España". "Me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad española porque a veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay en este momento. Y no solo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista con la situación".