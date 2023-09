‘Marca’: el diario de todos los ‘incels‘

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a blogs.publico.es

Luis Rubiales no es tonto y sabía perfectamente que si quería no desaparecer de la escena mediática y renunciar a su cuota de poder debía hacer un discurso a la defensiva. Él no entendía que había hecho algo mal (sigue sin verlo) y sabía que su soflama tiene sus adeptos, que hay un montón de incels, reaccionarios y votantes de extrema derecha que sacarían sus antorchas para seguir a su nuevo líder y perseguir el "falso feminismo".