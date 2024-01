Publicado hace 1 hora por Rivethead a cadenaser.com

El gran dilema ha llegado a su fin. Marc Gasol ha anunciado en una rueda de prensa en la tarde de este miércoles que se retira: "Después de 20 años, era el momento de agradecer. No quiero irme y esconderme. Quería hacerlo bien, que se explicara la historia de la forma que se ha hecho con este vídeo". Además, añade que era el momento de hacerlo, ya que podía sufrir alguna lesión si seguía jugando. "No me toca esto ya, es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado", explica.