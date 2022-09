Publicado hace 1 hora por Connect a independentespanol.com

Los atletas no binarios podrán correr la maratón de Boston 2023 sin tener que inscribirse en categorías masculina o femenina. Así lo confirmaron los organizadores al abrirse ayer las inscripciones para la edición que se celebrará el próximo 17 de abril y donde se espera a unos 30.000 participantes. Los atletas no binarios pueden presentar sus solicitudes de inscripción si han completado un maratón como participantes no binarios durante la actual ventana de clasificación. El de Boston se une así a otros maratones que ya permiten esta opción.