Manuel García Castellón y el Partido Judicial

¿Puede un juez que prevarique ser condenado por prevaricación? Le pregunté esto una vez a un amigo juez. Se rió y me dijo: “Pablo, eso es casi imposible. Los jueces nos organizamos en familias más o menos políticas y tendemos a protegernos entre nosotros”. “Ha habido alguna excepción”, me dijo. “A Garzón le jodieron, pero le jodieron porque se enemistó con varias familias al mismo tiempo…”. Ojo: esto me lo dijo un juez.