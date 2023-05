Mañueco rechaza la carta de Irene Montero sobre el aborto en los hospitales de Castilla y León: “Lo que tiene que hacer esta señora es callarse”

Publicado hace 47 minutos por hacesueño a salamanca24horas.com

El presidente de la Junta de Castilla y León rechazó la carta enviada a las comunidades autónomas por la ministra de Igualdad reclamando que se cumpla la normativa referente al aborto y pidiendo que en los centros hospitalarios donde no existan facultativos que no se acojan a la objeción de conciencia, se contraten nuevos. “Lo que tiene que hacer esta señora es callarse”, espetó “En Castilla y León sabemos cómo hay que gestionar la sanidad pública porque estamos entres los mejores sistemas de España. No nos va a dar lecciones ni Sánchez..."