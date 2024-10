Publicado hace 57 minutos por zoolander10 a lavozdegalicia.es

«Yo les zurro mucho a los becarios porque me parece inexplicable que te den una oportunidad y no mates por ella. Cuando llegan a la redacción, te preguntan, no todos, pero muchos, qué van a cobrar, cuál es su horario y qué días libran. Es para matarlos. ¿Qué haces? ¡Si estás ante la oportunidad de tu vida! Muerde el bocado como un león y no lo sueltes bajo ningún concepto»