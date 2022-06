Manifestación contra la OTAN en directo: última hora de la protesta y recorrido en Madrid

Publicado hace 1 hora por Mustela a 20minutos.es

Se muestra recorrido de la manifestación anti-OTAN (apoyada por IU y Podemos) // La plataforma estatal 'OTAN NO' ha convocado para este domingo una manifestación en el centro de Madrid en rechazo a la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebra los próximos 29 y 30 de junio. La marcha ha partido de Atocha, para discurrir a continuación por las principales calles hasta la Plaza de España de la capital bajo el lema 'No a las guerras. No a la OTAN. Por la paz'.