Los trabajadores explican que “a todos nos van a dejar en la calle sin darnos la posibilidad de un ERTE y mucho menos a una reubicación, cuando tenemos un contrato de finalización que no se cumple hasta 2026”. Una información, que les ha llegado por los sindicatos y no oficialmente, aunque lo que sí se les ha notificado desde la Junta ha sido que “estamos obligados a coger vacaciones pero que no nos las van a pagar”. Solamente, aseguran que “nos van a pagar 20 días por año”.