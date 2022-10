Málaga ya es la capital europea de la ciberseguridad y puede convertirse en la mundial

Publicado hace 40 minutos por xupiri a elespanol.com

Sergio de los Santos, jefe de Innovación y Laboratorio de Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, asegura que "se han dado todos los ingredientes adecuados para que Málaga esté de moda, pero no está está hueco, ni es humo ni una burbuja". Cuando me llamaron de Telefónica para reforzar una empresa que tenían de ciberseguridad les dije que tenía que tener la oficina en Málaga sí o sí, que no me iba a Madrid, y lo respetaron.