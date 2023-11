Publicado hace 29 minutos por Lord_Cromwell a marca.com

El caso El Ghazi ha llegado a su punto más álgido en el Mainz. El conjunto alemán ha publicado en su web oficial el despido del futbolista neerlandés de ascendencia marroquí Anwar El Ghazi por las declaraciones en apoyo a Palestina que puso en sus redes sociales el pasado 17 de octubre. El futbolista, lejos de reconsiderar su postura como le sugirió el club, remarcó en otro comunicado que no se arrepentía de su decisión: "No me distancio de lo que dije y apoyo, hoy y hasta mi último aliento, a la humanidad y a los oprimidos" ha escrito.