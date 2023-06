Madrid elimina el Bachillerato nocturno presencial

Publicado hace 46 minutos por tiopio a cadenaser.com

Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que el curso que viene el Bachillerato nocturno para personas adultas no será presencial solo alguna tutoría se impartirá en los centros. "Los alumnos que se matriculan en nocturno son alumnos que necesitan una enseñanza de tipo presencial porque consideran que si no es así no van a poder obtener el título de Bachillerato, cuenta Félix Hinojal, que es jefe de estudios de Bachillerato nocturno en el instituto Giner de los Ríos de Alcobendas.