Las madres solteras no existen para el sistema de becas comedor de Madrid

Publicado hace 1 hora por Desideratum a epe.es

Las familias monoparentales están viendo rechazadas sistemáticamente sus solicitudes de becas comedor por no aportar los datos del segundo progenitor. A dos días de terminar el plazo de subsanación de errores, miles de familias de Madrid siguen sin saber si recibirán la beca. Varias madres solteras de la Comunidad están viendo cómo sus solicitudes son denegadas por no incluir la información del segundo progenitor. Documentación que es imposible aportar ya que, en su caso, no existe segundo progenitor.